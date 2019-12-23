لجنة الوفد بالفيوم تناقش خطة عمل اللجان النوعية بالحزب

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة عبدالعظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب اجتماعها الأسبوعي اليوم بحضور اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالفيوم وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.





خلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل الخاصة بعدد من اللجان النوعية ومنها لجان الصحة والتعليم والزراعة وأهم ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية وجدول أعمال اللجان خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أهمية التواصل مع المواطنين والعمل على مشاكلهم فى الجهات المختصة كما تم مناقشة تشكيل لجنة المواطنة بالحزب.





وأكد "الباسل" أهمية فلترة عضوية اللجان وتسديد اشتراكات العام الجديد مع ضرورة تحديد جدول زمني لذلك. وأشار إلى ضرورة قيام اللجان المركزية بتشكيل وفد للمشاركة في عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بهذه المناسبة.





وأضاف أن الحزب بصدد الانتهاء من مراجعة كافة التشكيلات استعدادا للاستحقاقات القادمة ومنها الشيوخ والمحليات.



