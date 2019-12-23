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برلمان

لجنة الوفد بالفيوم تناقش خطة عمل اللجان النوعية بالحزب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة عبدالعظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب اجتماعها الأسبوعي اليوم بحضور اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالفيوم وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.

خلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل الخاصة بعدد من اللجان النوعية ومنها لجان الصحة والتعليم والزراعة وأهم ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية وجدول أعمال اللجان خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أهمية التواصل مع المواطنين والعمل على مشاكلهم فى الجهات المختصة كما تم مناقشة تشكيل لجنة المواطنة بالحزب.

وأكد "الباسل" أهمية فلترة عضوية اللجان وتسديد اشتراكات العام الجديد مع ضرورة تحديد جدول زمني لذلك. وأشار إلى ضرورة قيام اللجان المركزية بتشكيل وفد للمشاركة في عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بهذه المناسبة.

وأضاف أن الحزب بصدد الانتهاء من مراجعة كافة التشكيلات استعدادا للاستحقاقات القادمة ومنها الشيوخ والمحليات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيمي سكرتير عام اللجنة والدكتور جرجس نسيم وعوض محمد وأشرف مغيب وعلى هارون وعاطف الدهشان وحسام الشيمي وعبدالله حمد وأسامة أحمد والدكتور حسين العشيرى ورجب ميلاد وخالد كامل وعصام حرازة ووليد عبدالفضيل وأيمن الجبالى وحمدى أمين وزينب السيد أعضاء اللجنة العامة واللجان النوعية بالحزب.
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