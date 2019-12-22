ماشي العمري: التنوع في أنشطة أعمال البناء من دعائم نجاح المؤسسات

أشاد الشيخ ماشي بن محمد العمري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، وعضو مجلس إدارة الغرف السعودية، بالتنوع في أنشطة أعمال البناء في مختلف المجالات.



ونشر "العمري" تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت، قائلًا: "التنوع في أنشطة أعمال البناء من دعائم نجاح المؤسسات".



وقام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، بنشر مجموعة من الصور لمركز الرعاية الصحية بالبوادي بمحافظة جدة، أثناء أعمال التطوير التي قامت بها مجموعة الماشي البلاتيني.