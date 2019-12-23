بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

نشرت الفنانة سميرة سعيد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "جلسة تصوير جديدة .





وظهرت سميرة بفستان انيق باللون الكافية المطرز باللون الذهبي، مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة، وبفتحة على أحد ساقيها ، وكان تصميم الفستان يميزه التطريزات الباهظة التكلفة .





واعتمدت الفنانة سميرة مكياجا هادئا باللون الكافيه والبيج ودرجات الكاشمير مع ظلال عيون باللون الرمادي والذي أكمل إطلالاتها أناقة، واعتمدت تسريحة بشعرها القصير بالكيرلي الويف ومنسدل على وجهها .





والتقطت الصور بوضعيات مختلفة يظهر تصميم الفستان الرائع الذي ظهرت به حيث أظهرت الصور الفستان بكل تفاصيله، منها الأكتاف والتطريزات وغيرها من التفاصيل التي تميز روعة الفستان.



