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بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سميرة سعيد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "جلسة تصوير جديدة .

وظهرت سميرة بفستان انيق باللون الكافية المطرز باللون الذهبي، مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة، وبفتحة على أحد ساقيها ، وكان تصميم الفستان يميزه التطريزات الباهظة التكلفة.

واعتمدت الفنانة سميرة مكياجا هادئا باللون الكافيه والبيج ودرجات الكاشمير مع ظلال عيون باللون الرمادي والذي أكمل إطلالاتها أناقة، واعتمدت تسريحة بشعرها القصير بالكيرلي الويف ومنسدل على وجهها .

والتقطت الصور بوضعيات مختلفة يظهر تصميم الفستان الرائع الذي ظهرت به حيث أظهرت الصور الفستان بكل تفاصيله، منها الأكتاف والتطريزات وغيرها من التفاصيل التي تميز روعة الفستان.

واعتمدت مجوهرات باللون السيلفر بعدة خواتم بأصابعها، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصور وتفاصيل الفستان وكانت أبرز التعليقات "الفستان وهم" وآخرون أحلى الإطلالات.
بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة
بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة
بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة
بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة
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بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

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