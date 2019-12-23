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حوادث

حبس صاحب مخبز وسائق أطلقا النار على تاجر في السيدة زينب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوى
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحب مخبز وسائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باطلاق النار على تاجر بسبب معاكسته خطيبة صاحب المخبز.

تبلغ للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من مستشفى المنيرة العام تفيد استقبالها صاحب محل (مصاب برش خرطوش بالصدر) أثر ادعاء مشاجر، ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصاحب مخبز بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة خطيبة الأخير، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته ولاذ بالفرار مستقلًا " توك توك" صحبته سائق توك توك تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهم الأول ضبط بندقية خرطوش وطلقتان والمستخدم فى ارتكاب الواقعة.
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