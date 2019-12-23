اشتري المصري.. انطلاق مبادرة الرئيس لشراء المنتج المحلي من الإسماعيلية غدا

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي محافظ الإسماعيلية أنه تقرر اختيار المحافظة، باعتبارها عاصمة إقليم قناة السويس و على أرضها العديد من المشروعات القومية لتكون نقطة البداية لانطلاق مبادرة الرئيس اشتري المصري و المقرر لها بداية يناير 2020، ولمدة 6 أشهر و تستهدف دعم المواطنين و تحريك المبيعات و دعم الإقتصاد القومي و تنميته خلال الفترة القادمة.





ومن المقرر أن يستقبل محافظ الإسماعيلية صباح غدا الاثنين المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية و المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية و عدد من أعضاء مجلس الإدارة و يتم عقد مؤتمرا صحفيا عن بداية إنطلاق المبادرة.





ثم عقد لقاء موسع بقصر ثقافة الإسماعيلية مع حشد من التجار و القيادات الشعبية و التنفيذية و النقابات لشرح المبادرة و أهدافها.





وأضاف المهندس إبراهيم عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أنه بعد لقاء المحافظ سيتم عمل مؤتمرا صحفيا بالقاعة الرئيسية للمحافظة للإعلان عن بدء المبادرة وتنفيذها على أرض الإسماعيلية من خلال المصانع والشركات والمحلات والسلاسل التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وشرح أهداف المبادرة وآلية عملها وكيفية توزيع استمارات المشاركة لمن يريد الانضمام للمبادرة.





وأفاد بأنه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي سيكون هناك لقاء مع التجار والأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان والمهتمين بمبادرة الرئيس بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الحادية عشر صباحا من نفس اليوم ، بحضور المحافظ شريف فهمي والمهندس إبراهيم العربي وتقديم كافة التوضيحات للسادة التجار بالإسماعيلية وإعلان بدء الانطلاق لتنفيذ مبادرة الرئيس، مؤكدا أن الدعوة عامة لكل تجار الإسماعيلية للحضور بقاعة قصر الثقافة لفهم أبعاد الموضوع كاملا والشرح الوافي لأهداف المبادرة وكيف تعود بالفائدة على التاجر والمستهلك ، خاصة وهي تحت شعار " شجع المصري " والمنتج المحلي.