إصابة طالب تناول سم فئران بالخطأ في كفر الشيخ

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بكفر الشيخ، بحالة تسمم إثر تناوله سم الفئران بطريق الخطأ من زجاجة مياه بها سم فئران.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول "أ.ا" 16 سنة، طالب، مقيم بقرية الحماد، إلى مستشفى بلطيم المركزي، مصابًا بحالة إعياء وقيء، وجرى تحويله إلى مركز السموم بطنطا.



وتبين أن المصاب قام بتناول سم فئران بطريق الخطأ من زجاجة كانت بغرفة النوم حال استيقاظه من النوم ظنًا منه أنها زجاجة مياه، ما أدى إلى إصابته، وجرى إسعافه وتحويله للمستشفى لإنقاذه من الموت.



حرر رجال الشرطة المحضر رقم 6062 لسنة 2019م، إداري مركز البرلس، وجرى إخطار النيابة العامة بالواقعة.

