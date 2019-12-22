أول تعليق من زوج مي عمر بعد حصوله على جائزة أفضل مخرج سينمائي لهذا العام

احتفل المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر بحصوله علي جائزة افضل مخرج لعام 201‪9 المقدمة من محلة الدير جيست الذي اقيم مساء امس بالتجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن والاعلام والرياضة.



ونشر محمد سامي مجموعة من الصور له مع مجموعة من نجوم الفن والاعلام عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق محمد سامي علي الصور قائلا "جائزة افضل مخرج دراما 201‪9 دير جيست".



ولقيت الصور ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الف مبروووووك" و " مبرررروك تستحقها" و "ربنا يوفقك يا محمد".





كما وتم تكريم عدد من نجوم الفن والاعلام علي مجمل اعمالهم لعام 201‪9 ومن ابرز الحضور كريم عبد العزيز، ومي عمر، ودنيا سمير غانم، و هند صبري، واحمد السقا، واسعاد يونس، وأمير طعيمة، وبوسي شلبي، واحمد داود، وحلا شيحة.