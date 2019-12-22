بعد حضوره اللقاء .. أبوريدة يهنئ الرياض على نجاح تنظيم كأس السوبر الإيطالي

حضر المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، مباراة السوبر الايطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وتصدر أبو ريدة المشهد بجوار عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي قد وجه الدعوة للعضو العربي الأقدم بالاتحاد الدولي "أبو ريدة" لحضور اللقاء، وتوسط المنصة الرئيسية لملعب المباراة، بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وكلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك بعد أن أنهى أبو ريدة اجتماعات الاتحاد الدولي، التي أقيمت على هامش فعاليات كأس العالم للأندية، وحضوره المباراة النهائية بين مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون رد أحرزه البرازيلي فيرمينو، وتوج خلالها النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وعقب المباراة، حرص المهندس هاني أبو ريدة على توجيه التهنئة، لرئيس نادي لاتسيو بعد التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، وأثنى على التنظيم السعودي للبطولة، مؤكدا سعادته للصورة الجيدة التي ظهرت بها العاصمة السعودية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، معربا عن سعادته بخروج المباراة بشكل عالمي.

