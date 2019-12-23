البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 في المئة، ما يعادل 0.28 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.11 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 175,428 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 370,883.01 دولار، نفذت من خلال 81 صفقة.



وكانت عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قد دفعت بمؤشرات البورصة للارتفاع الجماعى لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر0 % ليبلغ 65ر13892 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 12ر0 % ليبلغ 19ر530 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 14ر0% ليصل إلى 01ر 1395 نقطة.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه لينهي التعاملات عند 3ر702 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 9ر968 مليون جنيه.