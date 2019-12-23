أفراح القبة.. نائبة الشرقية تطلق النار من البلكونة احتفالا بزفاف ابنتها.. ونواب: مخالف للقانون ويستدعي رفع الحصانة

النائبة نوسيلة إسماعيل: السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك

تشريعية البرلمان: الاحتفال بضرب النار خطر وترويع للمواطنين

مشروع قانون بتغليظ عقوبة إطلاق النار في الأفراح





في الوقت الذي يسعى فيه النواب إلى حماية المواطنين واستغلال دورهم التشريعي في سن مشروعات قوانين لهذا الغرض، تهل علينا نائبة الشرقية نوسيلة إسماعيل من شرفتها، لتطلق عددا لا بأس به من الطلقات الحية، احتفالا بقراءة فتحة ابنتها، غير عابئة بدورها كممثلة وقدوة لمواطنيها بالبرلمان.





هذا وعلقت نائبة الشرقية على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، بقولها "هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك".





وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولإبعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.





وتابعت: "هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء".





ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ، لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.





مخالف للقانون





بدورها قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات مخالف للقانون حتى وإن كان السلاح مرخص، ومن يفعل ذلك يعرض للعقوبة والمسائلة القانونية، مستطردة: "فيه أساليب كتير للتعبير عن الفرحة غير إطلاق النار".





وأوضحت ناشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة بعد انتشارها في المحافظات سواء في الصعيد أو الأرياف، نظرا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين فقد يتعرض أحدهم للموت أو الإصابة جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدف من السلاح هو الحماية والدفاع عن النفس وليس الاحتفال.





وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أن العقوبة تطبق على النواب أيضا حال إطلاقهم النار في الأفراح والاحتفالات، فلن تعصمهم الحصانة من المسائلة القانونية.





مشروع قانون





فيما طالب النائب محمد فؤاد، بمناقشة مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات والمواكب، للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، لافتا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس.





وأوضح فؤاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي لا یحظر حمل الأسلحة الناریة المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات، وإنما اكتفى بتجريم حمل الاسلحة الغير مرخصة.



