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رياضة

شاهد | ظهور مميز لـ نادر السيد بصحبة ابنته تمارا في الجيم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:20 م
نادر السيد وابنته
نادر السيد وابنته تمارا
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محمد بدران

نشر نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له عبر خاصية "ستورى" على موقع "انستجرام".

وظهر نادر السيد برفقة ابنته تمارا داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية حيث ارتدت سترة باللون الاسود، و بنطلون ليجن.

يذكر أن نادر السيد توج بالعديد من الألقاب مع الأهلي والزمالك، حيث فاز بلقب كأس إفريقيا للأندية مع القلعة البيضاء، وفاز بكأس السوبر الأفريقي مرتين في، ولقب الدوري الممتاز عامي 92 و93".

وتوج مع النادى الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب الدوري، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وحصل مع المنتخب الوطني على لقب كأس الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو الذي تألق فيه عدد من النجوم انذاك امثال حسام حسن وحازم امام واحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد عمارة.

شاهد | ظهور مميز لـ نادر السيد بصحبة ابنته تمارا في الجيم
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