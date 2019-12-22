أنغام تحيي حفل "بعض من ذكرياتي" في الرياض .. غدا

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل بعض من ذكرياتي لـ "تركى" غدًا الاثنين ٢٣ ديسمبر في الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.



ومن المقرر أن تقدم أنغام، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها : "بتوصفني بتكسفني"، و"بقول نسياك"، و"يا ريتك فاهمني"، وغيرها من الأغاني.



في نفس السياق، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة الفنان رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



يذكر أن آخر البومات أنغام، الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.