AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنغام تحيي حفل "بعض من ذكرياتي" في الرياض .. غدا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:25 م
أنغام
أنغام
Advertisements
آيه عاطف
تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل بعض من ذكرياتي لـ "تركى" غدًا الاثنين ٢٣ ديسمبر في الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.

ومن المقرر أن تقدم أنغام، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها : "بتوصفني بتكسفني"، و"بقول نسياك"، و"يا ريتك فاهمني"، وغيرها من الأغاني.

في نفس السياق، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة الفنان رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر البومات أنغام، الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز لسنة 2019

بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.. أنغام تحيي حفلًا جماهيريا بموسم الرياض

أنغام ونوال الزغبي تحييان حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بعد غد

وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

غدًا.. أنغام تحيي حفلاً غنائياً ضخماً بـ موسم الرياض

أنغام تحيي حفلا غنائيا بـ موسم الرياض.. اليوم

ترشيحاتنا

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

الجيش الليبي: لدينا القدرة على المواجهة في كل الجبهات .. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

الليبيون يسخرون من أردوغان بهاشتاج #انا_ليبي_ولست_من_ضمن_المليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور