AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية لنجله

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
طفل صغير يدعى عصام إسلام يعانى من الصرع ونقص في أصابع قدمه اليمنى وعن حالته يقول والده، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": تزوجت وأنجبت ابنى عصام وعمره الآن سنتين، شاءت الأقدار أن يصاب بالصرع والقلب، وأنا على باب الله وحالتى متواضعة وراتبى بسيط، لا يكفى علاجه، خاصة أنه يجب أن يجرى عملية في أصابع قدمه، ونعيش أنا وزوجتى وأمى وأبى وابنى وندفع إيجار البيت ومصاريف كهرباء ومياه والتزامات حياة، واقترضت ممن حولى ولا أستطيع سد الدين، وأتمنى من فاعلى الخير مساعدتى حتى أجرى العملية لابني .

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٢٧٥٠٦٠٨١

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفسي ابني يروح مدرسته على رجليه.. أب يناشد وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية لنجله

مواطنة تناشد وزارة الإسكان لتوفير وحدة سكنية بعد احتراق شقتها

أشرف يناشد وزارة الصحة إجراء عملية بتكلفة 7 آلاف جنيه .. صور

أم ملك لـ وزارة الصحة: بعنا كل ما نملك لعلاج ابنتي من ضمور المخ

مهدد بالطرد.. أيمن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

مهدد بالطرد.. مواطن يناشد أهل الخير دفع الإيجار وسداد فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

بسعر خرافي.. بيع نعجة في مزاد علني بالكويت

أخبار الفن| فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب.. ميريام فارس ترد على هجوم إليسا

تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل

محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بكأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر