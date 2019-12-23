أب يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية لنجله

طفل صغير يدعى عصام إسلام يعانى من الصرع ونقص في أصابع قدمه اليمنى وعن حالته يقول والده، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": تزوجت وأنجبت ابنى عصام وعمره الآن سنتين، شاءت الأقدار أن يصاب بالصرع والقلب، وأنا على باب الله وحالتى متواضعة وراتبى بسيط، لا يكفى علاجه، خاصة أنه يجب أن يجرى عملية في أصابع قدمه، ونعيش أنا وزوجتى وأمى وأبى وابنى وندفع إيجار البيت ومصاريف كهرباء ومياه والتزامات حياة، واقترضت ممن حولى ولا أستطيع سد الدين، وأتمنى من فاعلى الخير مساعدتى حتى أجرى العملية لابني .



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