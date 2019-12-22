حصاد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في 2019.. إنشاء مرحلة رياض الأطفال والابتدائية.. متابعة وحل المشكلات.. إعادة هيكلة وتنظيم مدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن الكريم

حصاد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في 2019

تطوير مناهج البعوث الإسلامية طباعة مناهج اللغة العربية والعلوم الشرعية والمواد العلمية المطورة إنشاء فصول للتقوية متكاملة بمعلمين أكفاء وبوجبات غذائية إعادة هيكلة وتنظيم "مدرسة الإمام الطيب" لتحفيظ القرآن الكريم إنشاء "وحدة الخدمات الطلابية" لتيسير وإنهاء إجراءات استخراج وتجديد الإقامات









اهتم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتقديم مزيد من الرعاية والعناية لأبناء الإسلام الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، فصدر قرارٍه من المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (245) في 2 /1 /2018 بالموافقة على إنشاء مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، على أن يتولى المركز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالشئون الإدارية والتنظيمية والتعليمية للطلاب الوافدين في التعليم قبل الجامعي، ووضع سياسات وخطط وبرامج لتطوير تعليم الوافدين.





أبرز القرارات التي اتخذها المركز لصالح الطلاب الوافدين

تمت دراسة الواقع الحالي لمنظومة تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وفقا للأساليب العلمية كالتحليل الرباعي swot، للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف، واستخلاص أهم الفرص والتهديدات منها، وبناء عليه تم اتخاذ القرارات الآتية:





أولا: تطوير مناهج البعوث الإسلامية:

- تم تطوير مناهج البعوث الإسلامية لتواكب مستحدثات العصر من أمور فقهية ودينية وعربية وعلمية، لأول مرة يضع الأزهر الشريف مناهج ثقافية من منظور لغوى وشرعي، وقد تم الانتهاء من معظمها.





- طباعة مناهج اللغة العربية والعلوم الشرعية والمواد العلمية المطورة للطلاب الوافدين للصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي واعتماد تدريسها في العام الدراسي 2019 – 2020 م بعد موافقة فضيلة وكيل الأزهر.





- اعتماد خطة توزيع المناهج المطورة للطلاب الوافدين للصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي من قطاع المعاهد الأزهرية.





ثانيا: إنشاء فصول تقوية للطلاب:

تم إنشاء فصول للتقوية متكاملة بمعلمين أكفاء وبوجبات غذائية للتيسير على الطلاب البقاء لفترات طويلة في الدراسة بها، حيث تم متابعة مستوى التقدم الدراسي للطلاب، ومن ثم تصنيفهم لطلاب متفوقين وآخرين ضعاف، ثم إلحاقهم بفصول التقوية لتحسين مستوى الطلاب الضعاف، وإثراء الطلاب المتفوقين والمحافظة على تفوقهم، كما حدث مع بعض الطلاب الذين تم تأهيلهم لاجتياز مسابقات المرحلة الثانوية.





ثالثا: مدرسة الإمام الطيب:

كما تم إعادة هيكلة وتنظيم "مدرسة الإمام الطيب" لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية وخاصة فروع البلاغة والأدب، والذي يثرى تعلمهم لمواد القرآن الكريم والتفسير واللغة العربية، كما يتم منح الطلاب الذين يجتازون مستويات المدرسة إجازات حفظ وتفسير للقرآن الكريم، كما يتم تشجيعهم أيضا بتكريمهم، ومنحهم مكافآت وجوائز مالية، وما كان لذلك من أثر بالغ في رغبة الطلاب التخصص في اللغة العربية.





رابعا: إنشاء مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

كما تم إنشاء مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية لأول مرة بالأزهر الشريف، وجارى الانتهاء من تجهيز المعهد ليضاهي المدارس الدولية.





وإعداد اختبار نهاية المستويات لطلاب معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واختبارات تحديد المستوى للمرحلتي الإعدادية والثانوية والإشراف على تطبيقه وتصحيحه بمقر معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (بنين).





خامسا: برنامج كبار السن:

م موافقة المجلس الأعلى على مشروع برنامج كبار السن من الوافدين وجارى الانتهاء من حيثياته على أيدي أساتذة متخصصين وعلماء أجلاء من جامعة الأزهر الشريف.





سادسا: التنمية المهنية المستدامة للمعلمين:

نظرا للطبيعة الخاصة للطلاب الوافدين والتي تميزهم عن غيرهم، كان لابد من الاعداد الجيد والتطوير المستمر والمستدام للمعلمين بمعاهد البعوث الإسلامية ليكونوا قادرين على التعامل مع تلك الفئة المميزة، من دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وما لذلك من أثر كبير على المستوى الدراسي للطلاب الوافدين.





البرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

هو برنامج ذو طَابَعٍ خاصٍّ يَتْبع مشيخةَ الأزهر الشريف، ويُقدِّمه معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لإعداد «مُعلِّمي اللغة العربية للناطقين بغيرها»، ويستهدف خرِّيجي كليات جامعة الأزهر والجامعات الأخرى: المحلية والعالمية.





ويهدف البرنامج إلى إكسابُ الدَّارسين الكفاياتِ «الأكاديميةَ والتربويةَ والمِهْنيةَ والتقنيةَ» اللازمةَ لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في ضوء المعايير المحلية والدولية لمُعلِّمي اللغة الثانية، وتنميةُ مهارات الدارسين في بيئة تعليمية عَصْريَّة، وكذلك، رَبْطُ الخرِّيجين بسوق العمل من خلال إمداد مؤسسات تعليم اللغة العربية في مصر والعالم بالمتخصِّصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأيضا تأهيلُ الدَّارسين معرفيًّا ومهاريًّا ووجدانيًّا من خلال مُقرَّراتٍ دراسية (نظرية وعملية).





يأتي البرنامج بعدد من المزايا حيث يتضمن نخبة من أعضاءُ هيئة التدريس المُتخصِّصون وذَوُو الخِبْرة العِلْميةٍ والعَمَليةٍ العالية، كما يشتمل على محتوى عِلْميٌّ (نظري-عملي) مُتطوِّرٌ وشاملٌ ومتنوِّع. ويوفر البرنامج بيئةٌ تعليميةٌ مُتطوِّرةٌ قائمةٌ على التكنولوجيا الحديثة، ويمنح الدارسين التطبيقُ العَمَليُّ في معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك مناهجُ دراسيةٌ حديثةٌ ومُحكَّمةٌ محليًّا وعالميًّا.





ويتميز البرنامج أيضا بمشاركة المتخصِّصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ورش عمل التدريس المُصغَّر، ويعمل على تلبيةُ احتياجات الدَّارسين العِلْميةِ والعَمَليةِ والتَّطْبيقية، بالإضافة إلى تنوُّعُ أوقات الدراسة (مسائية -الجمعة والسبت)؛ لِتُناسبَ الدارسين غيرَ المتفرِّغين. ويَمْنحُ البرنامجُ شهادةً معتمدةً من جامعة الأزهر في (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها).





ثامنا: خدمة الشباك الواحد

تم توفير "خدمة الشباك الواحد" وذلك بإنشاء "وحدة الخدمات الطلابية" لتيسير وانهاء إجراءات استخراج وتجديد الإقامات والموافقات الإدارية من الجهات المتعددة التي كان يتردد عليها الطلاب الوافدين وما يترتب عليه من إهدار وقت الطلاب الوافدين في تلك الإجراءات، ومن ثم قيام المركز بتخليص تلك الإجراءات نيابة عنهم، وجارى تحويل غالبية المعاملات الورقية لـ إلكترونية.





تاسعا: إنشاء موقع إلكتروني:

- نظرا لما تشهده وسائل التواصل الحديثة في سرعة انتشار المعرفة، أنشأ المركز موقعا إلكترونيا على بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم خدمات إلكترونية للطلاب كنشر الأخبار عن منظومة تعليم الوافدين، كالإعلان عن الاختبارات والخدمات التي يقدمها المركز، وجارى ترجمة الموقع لاثني عشر لغة غير العربية لضمان الوصول لجميع الوافدين

- إنشاء شبكة داخلية لربط قاعدة البيانات بين المركز والإدارة العامة للوافدين

- تحديد التجهيزات التكنولوجية اللازمة لمرحلتي الروضة والابتدائي بمعهد البعوث الابتدائي.

- متابعة ترجمة محتوى الموقع الإلكتروني للمركز لعشر لغاتبالتعاون مع مركز الأزهر للترجمة.

- عمل استمارة تسجيل الكتروني لأطفال المرحلة التمهيدية والمرحلة الابتدائية للوافدين.





عاشرا: مواقع التواصل الإلكتروني "فيسبوك":

مواكبة لانتشار مواقع التواصل الإلكتروني تم انشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المركز لسرعة الوصول المتبادل من الطلاب الوافدين للمركز والعكس.





حادي عشر: تطوير البنية التحتية لمعاهد البعوث الإسلامية:

اهتم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب منذ بداية إنشائه بالجوانب المهارية والوجدانية أيضا بجانب المعرفية، فتم انشاء ملاعب كرة قدم بمعاهد البعوث الإسلامية بنين، وأيضا صالات رياضية، وكذلك تطوير منطقة الملاعب للترفيه عن الطلاب الوافدين وتنميتهم جسمانيا، وجارى حاليا تطوير البنية التحتية –الأبنية والأفنية والفصول والمعامل-بمعاهد البعوث الإسلامية فتيات لتضاهي المدارس الدولية، وتكون وجهة مشرفة لمصر أمام الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة حول العالم.





ثاني عشر: عقد ندوات وملتقيات ثقافية ودينية، وورش عمل فنية:

لتعزيز اللغة العربية لدى الوافدين تم إقامة احتفالية كبرى لليوم العالمي للغة العربية وبحضور الطلاب الوافدين وكبار أساتذة وعلماء اللغة العربية.

- تم عمل ندوات لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

- تم عقد ورش عمل فنية في الخط العربي والرسم والأشغال اليدوية والاكسسوارات لطلاب معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

- تم عقد دورة ثقافة الجودة،أساليب التقييم وأعداد الاختباراتوالتدريس الفعال لمعلمي معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها





ثالث عشر: مسابقة مئذنة الأزهر الشريف:

قام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بتنظيم مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الأول والتي تعد أول نشاط ثقافي له وأعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق ٢٣أبريل٢٠١٩م، ومرت المسابقة بجميع المراحل من التقديم والتحكيم والتصفية وقد تم الإعلان عن أسماء الخمس الأوائل الفائزين في اليوم المحدد وهو الجمعة الموافق ٣٠أغسطس ٢٠١٩م، في حفل كبير بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر.





الرعاية الطلابية:

- وضع خطة نشاط طلابي لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2019 / 2020 م.

- متابعة وحل مشكلات بعض الطلاب الوافدين الخاصة بتوفير مساعدات مالية أو مصروفات علاج أو الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن للقبول بمعاهد الوافدين.

- تقديم خدمات شئون الطلاب والجوازات والتصديقات للطلاب الوافدين من خلال المركز مثل:

- إنهاء إجراءات التحاقالطلاب الوافدين.

- العمل على استصدار إقامات للطلاب الوافدين.

- تقديم خدمات شئون الطلاب والجوازات والتصديقات للطلاب الوافدين من خلال المركز مثل:

- العمل على استصدار إقامات لبعض الطلاب الصينيين الجدد بناءً على تكليف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

- مساعدة بعض طلاب دولة سنغافورة في استصدار الإقامات تمهيدًا لإلحاقهم بمعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

- مساعدة بعض الطلاب في دفع غرامات تأخير الإقامة.

- مساعدة بعض الطلاب على الالتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف بعد استثنائهم من شرط الحد الأقصى للسن للقبول بمعاهد الوافدين.

- وقام المركز بتنظيم رحلات لطلاب معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مثل (رحلة الأقصر وأسوان –الإسماعيلية – الإسكندرية – الفيوم – ورحلة إلى المركز العلمي الاستكشافي للعلوم –رحلة إلى المتحف المصري )





الرعاية الصحية:

- في إطار الاهتمام بالحالة الصحية للطلاب الوافدين وتقديم خدمة طبية متميزةتم صدور قرارمن المجلس الأعلى للأزهربعلاج الطلاب الوافدين الغير مقيدين على منح دراسية على نفقة الأزهر الشريف بمستشفيات الأزهر الجامعية.

- تم طباعة بطاقة التأمين الصحي للطلاب الوافدين وتوزيعها على معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.





رابع عشر: الاندماج الثقافي والمجتمعي:

نظرا لبعد الطلاب الوافدين عن بلادهم لفترات طويلة، وتواجدهم مع زملائهم من جنسيات أخرى، وضرورة لاندماجهم وتعايشهم معا، سعى المركز إلى اندماجهم ثقافيا ومجتمعيا مع بعضهم البعض، وظهر هذا جليا فيما نظمه المركز من حفلتين لإفطار جماعي في شهر رمضان السابق، ومشاركتهم في مسرحيات وعروض أدائية في الحفلات والندوات التي ينظمها المركز.

- وتم عقد ملتقى ثقافي في شهر أغسطس بين طلاب وطالبات معاهد البعوث الإسلامية لمعرفة ثقافتهم المختلفة ومحاولة إدماجهم ثقافيًا واجتماعيًا في المجتمع المصري لتيسير التعايش مع الآخر والتخلص من التعصب ضد الثقافات الأخرى وقد شارك فيالملتقى طلاب يمثلون الجنسيات الأكثر تواجدًا بمدينة البعوث الإسلامية(13 جنسية مختلفة)حيث قام طلاب وافدون من دول اندونيسيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وتركيا وباكستان والهند وميانمار وماليزيا وافغانستان والصومال والسودان وغينيا كوناكري بتقديم نبذة عن بلادهم وتشمل: (اللغة الرسمية، أهم المعالم السياحية، والأعياد الرسمية-والزيالرسمي-والعادات الثقافية) مدعومة بالفيديوهات والصور.

- عمل حصر بمراكز تنمية المواهب داخل جمهورية مصر العربية تمهيدًا للاستفادة من خبراتها في تنمية مواهب الطلاب الوافدين.





التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة:

- يقوم المركز بالتواصلُ بشكل مباشرٍ مع الصحفِ والقنواتِ الإخباريةِ لإعلامهم بكل ما يتعلقُ بأخبارِ المركزِ وتطويرِ العمل به والخدمةِ المتميزةِ المقدمةِ للوافدين وإبرازِ التطويرِ المستمرِ في المناهج التعليمية.

- عقد لقاءات لرئيس المركز ولبعض أعضاء المركز على وسائل الإعلام المختلفة كالمرئية والمسموعة كالإذاعة والتلفزيون.





خامس عشر: الخطة الاستراتيجية لمنظومة تعليم الوافدين 2030: