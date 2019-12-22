الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة.



وكانت الدفاعات الجوية تصدت منذ قليل لطائرة مسيرة معدلة ومحملة بقنابل شديدة الانفجار بمطار مدينة حماة العسكري.



وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة.



ونقلت شبكة "سبوتنك" الروسية عن مصادر ميدانية قولها: "تشكيلات تابعة لقوات الدفاع الوطني المتمركزة بريف مدينة السلمية الغربي، رصدت طائرة استطلاع تحاول العبور باتجاه ريف حمص تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية وتم إسقاطها دون إحداث أي أضرار".



وأوضحت المصادر انه بعد معاينة الطائرة من قبل عناصر الهندسة، تبين أنها معدلة محليا حيث تقوم المجموعات المسلحة بإجراءات تعديلات على هيكل الطائرة لتصبح قادرة على حمل قنابل شديدة الانفجار، بالإضافة إلى تزويدها بمحرك يعمل على مادة البنزين لتتمكن من السير مسافات طويلة".