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رياضة

عماد متعب يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير | صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:28 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
خضع النجم "عماد متعب" لاعب منتخب مصر والأهلى السابق لجلسة تصوير جديدة، وقام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر عماد متعب خلال الصور وهو يرتدي سترة رمادية بغطاء رأس وتيشيرت ابيض وبنطلون باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعبين اعلن مؤخرًا عن موعد اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أن مباراة اعتزال القناص ستكون فى عام 2020 في شهري مايو أو يوليو المقبلين .

يشار إلى أن "متعب" أنهى مسيرته الكروية بعد نهاية عقده مع الأهلي في 2018، وانتهاء إعارته لنادي التعاون السعودي.

وتزوج القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، من يارا نعوم ملكة جمال مصر عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".

عماد متعب يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير | صور
عماد متعب يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير | صور
عماد متعب يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير | صور
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