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مواقف محرجة للفنانين.. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى في السعودية.. ومحمد سامي يدوس على ذيل فستان مي عمر.. محمد رمضان يسحب الفضائيات من ماجد المصري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
عمرو دياب وعمرو مصطفى
عمرو دياب وعمرو مصطفى
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أحمد إبراهيم
  • عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى فى السعودية
  • محمد سامى يدوس على ذيل فستان زوجته

يتعرض الفنانون إلى العديد من المواقف المحرجة سواء كان مع معجبيهم أو مع أقرانهم وهو الأمر الذى قد يترك ذكرى سلبية أو يتسبب فى خلاف حاد بين الفنانين ولعل كان آخرهم إحراج عمرو دياب للملحن عمرو مصطفى فى حفل ختام مهرجان الميدل بيست فى السعودية. 

نرصد بعض المواقف المحرجة التى تعرض لها الفنانون سواء كان مع معجبيهم أو مع أنفسهم

عمرو دياب وعمرو مصطفى: 
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى الحفل الختامى لمهرجان الميدل بيست الذى أقيم أمس في السعودية.

وكشف الفيديو عن إحراج الملحن عمرو مصطفى من جانب عمرو دياب والذى نادى عليه ليغني معه أغنية "برج الحوت" كونه ملحنها ولكن بعد مقطع واحد من الأغنية قال له عمرو دياب "أنت متغنيش خليك فى التلحين".

واعتبر المتابعون أن ما فعله عمرو دياب نوعا من الإحراج لعمرو مصطفى خاصة أن الأخير يعكف على غناء ألبوم جديد له.

محمد سامى وزوجته مى عمر: 
و تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج؛ بسبب زوجها المخرج محمد سامي؛ أثناء تواجدهما في إحدى المناسبات الفنية معًا. 

وداس المخرج محمد سامى، على الفستان الذى كانت ترتديه مى عمر، وهو ما أعاق تحركها على السجادة الحمراء، وتدخل كثيرون لتنبيهه إلا أنه لم يدرِ؛ إلا بعد أن قامت مي عمر بالتحدث إليه. 

واستطاعت مى عمر، أن تحتوى الموقف بضحكاتها، واعتبرته أمرا طبيعيا، وقد يحدث فى كثير من المناسبات. 

محمد رمضان وماجد المصرى:
وقع الفنان ماجد المصري في موقف محرج أثناء حضوره مهرجان القنوات الفضائية، حيث رفض التسجيل مع القنوات والصحافة إلا بشرط أن يكون التسجيل مجمع مع كل كاميرات القنوات والصحف.

وفوجئ المصري قبل أن يسجل بعدما وافقوا على طلبه، بدخول الفنان محمد رمضان القاعة، فانسحبت القنوات من أمامه للتسجيل مع الفنان محمد رمضان في مشهد سبب له إحراج شديد.

شريف منير: 
وسبق للفنان شريف منير أن تعرض لما هو أغرب، إذ فوجيء بتسريب مكالمة له مع معجب، كان يرغب في مزاولة بمهنة التمثيل، وظل يتصل بمنير أملًا في الحصول علي مساعدته، وأمام إلحاح المعجب هاتفه الفنان وظل يتحدث معه في أمور فنية وشخصية، ليفاجأ الأخير بانتشار المكالمة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب ومعجب: 
وانتشر عبر "السوشيال ميديا" فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعد أن ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

وقال "دياب" لطالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".
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