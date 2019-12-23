انتشار الباعة الجائلين بشارع عباس العقاد بمدنية نصر يثير غضب الأهالى..صور

شكا المواطن هانى عبدالمنعم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مكثف للباعة الجائلين بمنطقة مدنية نصر بشارع عباس العقاد.



وقال فى رسالته: أنا ساكن بمدنية نصر نعانى من انتشار الباعه الجائلين واحتلالهم الشارع المخصص لسير المواطنين والصور توضح كل شيء و نتيجة لذلك تم إغلاقه، مما ساهم فى انتشار الباعة الجائلين



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