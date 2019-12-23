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بين الناس

انتشار الباعة الجائلين بشارع عباس العقاد بمدنية نصر يثير غضب الأهالى..صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:55 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن هانى عبدالمنعم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مكثف للباعة الجائلين بمنطقة مدنية نصر بشارع عباس العقاد.

وقال فى رسالته: أنا ساكن بمدنية نصر نعانى من انتشار الباعه الجائلين واحتلالهم الشارع المخصص لسير المواطنين والصور توضح كل شيء و نتيجة لذلك تم إغلاقه، مما ساهم فى انتشار الباعة الجائلين

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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