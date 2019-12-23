حياتنا معرضة للخطر.. تشققات عقار متهالك تهدد حياة 50 أسرة بالإسكندرية..صور

يعيش سكان أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر التابعة لمحافظة الإسكندرية، والذى بلغ عددهم 50 أسرة حالة من الذعر لتعرضهم لخطر الموت المحقق في كل لحظة بعد عدم تنفيذ قرار رقم 149 لسنة 2018 بإزالة الطابقين 12 و13 من العمارة بسبب مخالفتهما لشروط البناء وظهور تشققات وشروخ طولية وعرضية ببعض أعمدة وحوائط والأسقف والسلالم وسقوط أجزاء من السقف العمارة، وبالعمارة رقم 37 شارع عبدالقادر رجب كفر عقدة قسم سيدي جابر كذلك القرار رقم 28 لسنة 2018 الهدم الفوري الطابق 12 وما يعلوهما، وكذلك قرار الترميم للعقار بالكامل والصادر من لجنة من كلية الهندسة والحي والمحافظة وبالرغم من ذلك يرفض المالك إزالة الطابقين وترميم العمارة وكذلك صدور حكم من مجلس الدولة بإزالة الطابق 13 لتخفيف الأحمال.



فلجأ السكان لعرض مأساتهم أمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتنفيذ قرار الإزالة وترميم العمارة المكونة من 13 طابقا حرصا على حياة 50 أسرة تقيم بالعمارة



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