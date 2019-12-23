اتحاد المستثمرين يبحث مع محافظ المركزي آليات تنفيذ مبادرة الصناعة

قال محمد شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن اتحاد جمعيات المستثمرين، سيبحث مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الإثنين، آليات تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة.





وأضاف شعبان، في بيان له، أن اللقاء يهدف لمعرفة الاتحاد آلية تنفيذ مبادرة المركزي، وما هي شروط المبادرة، والأوراق المطلوبة للاستفادة منها.





وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع معرفة موقف القروض الحالية والتي تصل نسبة الفائدة عليها إلى 14 و15%، وهل سيتم تسويتها إلى نسبة الفائدة التي حددها المركزي خلال المبادرة والتي تصل إلى 10%، أم ستكون هذه النسبة على القروض الجديدة".



