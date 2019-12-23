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فن

الشعر خف وشاب لكنى لسه شباب.. صلاح عبدالله يلعب البلياردو.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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محمد بدران
شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهر صلاح عبد الله وهو يلعب البلياردو، وعلق على الصورة قائلًا: "الشعر خف وشاب لكن شباب برضو وقلبي يا أحباب وقعت انا فى عرضه وقولت يا تاعبني ابوس ايدك سبني افكرك بزمان ولاعبنى بلياردو"و لاقت اعجاب متابعيه.

يذكر أن احدث اعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل قيد عائلى والذى تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع الذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبدالله، ينتظر عرض فيلم "لص بغداد" بطولة مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد .

الشعر خف وشاب لكنى لسه شباب.. صلاح عبدالله يلعب البلياردو.. شاهد
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