سكان شارع عرابى بشبرا الخيمة يشكون انتشار الكافيهات والمقاهى بدون ترخيص

يشكو المواطن آدم عزام ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى و الكافيهات بشارع عرابى العمومى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى محافظة القليوبية.



وقال فى شكواه: "نعانى نحن سكان شارع عرابى العمومى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى من انتشار المقاهى والكافيهات، مما يؤدى لاختناق مرورى وبعض المضايقات لبناتنا وسيداتنا عند مرورهم من أمام المقهى، وللأسف لا يوجد مرور غير وسط المواطنين الذين يتواجدون على هذا المقهى، وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى



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