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بين الناس

سكان شارع عرابى بشبرا الخيمة يشكون انتشار الكافيهات والمقاهى بدون ترخيص

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:05 م
صدى البلد
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وسام مختار
يشكو المواطن آدم عزام ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى و الكافيهات بشارع عرابى العمومى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى محافظة القليوبية.

وقال فى شكواه: "نعانى نحن سكان شارع عرابى العمومى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى من انتشار المقاهى والكافيهات، مما يؤدى لاختناق مرورى وبعض المضايقات لبناتنا وسيداتنا عند مرورهم من أمام المقهى، وللأسف لا يوجد مرور غير وسط المواطنين الذين يتواجدون على هذا المقهى، وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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