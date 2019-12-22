ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة رغم الغياب

استكملت اليوم منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت مباراتان جمعتا نادي واتفورد بمانشستر يونايتد، وديربي لندني بين فريقي توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزي.



وشهدت مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل ، بانتصار متذيل الترتيب على المانيو بهدفين نظيفين ، كما فاز البلوز تشيلسي على مضيفهم توتنهام هوتسبير بنفس النتيجة .



وشهدت الجولة عدم خوض نادي ليفربول لمباراته أمام نادي ويست هام يونايتد ، لانشغاله بمنافسات كأس العالم للأندية ، الذي توج بها بعد فوزه على نادي فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



ورغم عدم خوضه مباراة هذا الأسبوع ، مازال ليفربول محافظًا على صدارته للدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه نادي ليستر سيتي، والذي تعرض للخسارة هذه الجولة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في انتظار مباراة قوية تجمع المتصدر وصاحب المركز الثاني في الجولة القادمة.



ويعرض صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة.



المركز الأول : ليفربول برصيد 49 نقطة



المركز الثاني: ليستر سيتي برصيد 39 نقطة



المركز الثالث: مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة



المركز الرابع : تشيلسي برصيد 32 نقطة

