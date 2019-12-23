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بين الناس

منذ 8 أشهر .. أهالى قرية الشبول بالدقهلية يشكون من انقطاع مياه الشرب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد صادق حجازى، من سكان قرية الشبول مركز المنزلة محافظه الدقهلية بجوار مدافن الشبول ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب.


ويقول فى رسالته: نحن أهالى قرية الشبول مركز المنزلة  محافظة الدقهلية بجوار مدافن الشبول نعانى من انقطاع مياه الشرب منذ شهر ابريل وذهبنا الى شبكه مياه المنزلة، تستغيث بهم ولكن دون جدوى اتصلنا بالخط الساخن الخاص بشكاوي المياه وأرسلنا شكوى ولكن لا احد من المسئولين قام بمحاولة انهاء هذه الازمة، نطلب من المسؤولين ان يرعوا ربنا فينا من يتحمل يعيش من غير مياه مع العلم اننا فى منطقه مقطوعه فى الشتاء ولا توجد سيارات مياه تمر عندنا حتى نحصل منها على مياه للشرب اغيثونا.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

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