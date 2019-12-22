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برلمان

نشرة أخبار البرلمان | الموافقة على التعديل الوزاري الجديد | تأجيل مشروع قانون المحليات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 22 ديسمبر:

بعد موافقة النواب.. ننشر القائمة الكاملة للتعديل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي
 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على تشريعات التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعد التشاور وموافقة مجلس الوزراء.

أسامة هيكل ليس الأول.. أعضاء بالبرلمان من السلطة التشريعية إلى كرسي الحكومة
 شهد مجلس النواب الحالى صعود نائبين على كرسى الحكومة،بعد استقالتهم من البرلمان وترشحهم لمنصب وزارية داخل الحكومة خلال التعديلات الوزارية حيث أنه لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة. وشهد البرلمان الحالي منذ انعقاده تعيين نائبين في الحكومة، الأول الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين الحالي، والثاني والأخير أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

بسبب توقيت تطبيقه.. البرلمان يؤجل مناقشة قانون الإدارة المحلية
 قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية، في جلسة لاحقة، وأكد رئيس المجلس أن ذلك لإتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية .

بعد إنهاء مناقشته.. ماذا قال البرلمان عن بيان الحكومة؟
 وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على بيان رئيس مجلس الوزراء برئاسة على التقرير النهائي لها، وقررت إحالته إلى رئيس مجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.

بعد واقعة نائبة الشرقية | مشروع قانون لتجريم إطلاق النار في الأفراح
 طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون اقترحه بشأن تغليظ عقوبة إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات والمواكب، للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، لافتا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس.
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