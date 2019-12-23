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خالد الحسيني: إنجاز 75% من الإنشاءات الخاصة بنقل الحكومة للعاصمة الإدارية.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه تم إنجاز 75% من الإنشاءات الخاصة بنقل الحكومة.

وأضاف العميد خالد الحسيني، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" والمذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لم يكن نقل مكان فقط بل نقل منظومة وتغيير أسلوب العمل فى الحكومة وميكنة الحكومة، والحكومة الاليكترونية وتأهيل الموظفين.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الادارية سيكون بها مركز معلومات مجمع لجميع الوزارات.

وأشار العميد خالد الحسيني إلى أن الدولة المصرية تحاول عمل حكومة جديدة غير ورقية وغير تقليدية.

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن الدولة ستوفر جميع التكنولوجيا الحديثة للموظفين فى العاصمة الإدارية الجديدة.
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