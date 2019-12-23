مديريات الأمن تشارك في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.





فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، فقد تواصل إنطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



