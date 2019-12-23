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حوادث

مديريات الأمن تشارك في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، فقد تواصل إنطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
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