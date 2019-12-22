AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد بازوكا: إبراهيم عثمان غدار ..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:57 م
سيد بازوكا
سيد بازوكا
Advertisements
عمرو ابوبكر
هاجم سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، إبراهيم عثمان، رئيس النادي بعدما عمل معه 4 مرات في القلعة الصفراء.

وقال بازوكا، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن إبراهيم عثمان غدار، ودائما ما يستقدمه للعمل في قطاع الناشئين ثم يغدر به.

وتابع أن ابراهيم عثمان دائمًا ما يكون قويًا عندما يتولى رئاسة الإسماعيلي لكنه ليس كذلك هذه المرة.

وأشار بازوكا إلى أنه حقق العديد من الإنجازات مع قطاع الناشئين أثناء تواجده في الإشراف العام على القطاع، ولكن لم يجد الدعم الكافي فرحل.

واختتم حديثه قائلا "ابراهيم عثمان غدار ولكنني أحب العمل معه".

Advertisements

ترشيحاتنا

صدمة العمر .. أب يكتشف كارثة بقبر ابنه الصغير .. لن تصدق ماذا وجد

بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما | ترحيل راجح لسجن وادي النطرون

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

الدوري المغربي.. نجم الزمالك السابق يرجح كفة الرجاء أمام الوداد في ديربي البيضاء

اليورو يتراجع 6 قروش | أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد 22-12-2019

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

بعد وفاة الكابتن مدحت عبد العزيز.. أحمد شوبير يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر.. شاهد

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

اخبار نادي الزمالك.. صفقة محلية مميزة على الأبواب.. وجنش يقترب من العودة

تعليق تشافي على حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

مدرب الزمالك السابق: شيكابالا رفض اللعب أمام الأهلي بعد إصابة ستانلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها