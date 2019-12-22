سيد بازوكا: إبراهيم عثمان غدار ..فيديو

هاجم سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، إبراهيم عثمان، رئيس النادي بعدما عمل معه 4 مرات في القلعة الصفراء.





وقال بازوكا، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن إبراهيم عثمان غدار، ودائما ما يستقدمه للعمل في قطاع الناشئين ثم يغدر به.





وتابع أن ابراهيم عثمان دائمًا ما يكون قويًا عندما يتولى رئاسة الإسماعيلي لكنه ليس كذلك هذه المرة.





وأشار بازوكا إلى أنه حقق العديد من الإنجازات مع قطاع الناشئين أثناء تواجده في الإشراف العام على القطاع، ولكن لم يجد الدعم الكافي فرحل.





واختتم حديثه قائلا "ابراهيم عثمان غدار ولكنني أحب العمل معه".