أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:- عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.- دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.- أكدت بعض التقارير أن نادى الزمالك توصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادى الأهلى، وذلك للرد على خطف المارد الأحمر للاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبدالمنعم كهربا.- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد على سؤال لماذا تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي.- كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى لصدي البلد أن هناك مفاوضات سرية جرت على مدى الساعات الماضية مع النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.