أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات
- عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر
- دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى
- أكدت بعض التقارير أن نادى الزمالك توصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادى الأهلى، وذلك للرد على خطف المارد الأحمر للاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبدالمنعم كهربا.
FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد على سؤال لماذا تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي.
البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو
- كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى لصدي البلد أن هناك مفاوضات سرية جرت على مدى الساعات الماضية مع النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات
- عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر
- دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى
- أكدت بعض التقارير أن نادى الزمالك توصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادى الأهلى، وذلك للرد على خطف المارد الأحمر للاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبدالمنعم كهربا.
FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد على سؤال لماذا تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي.
البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو
- كشفت مصادر خاصة داخل النادى الأهلى لصدي البلد أن هناك مفاوضات سرية جرت على مدى الساعات الماضية مع النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.