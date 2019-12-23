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أخبار البلد

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.. أول تعليق من رانيا المشاط علي توليها وزارة التعاون الدولي.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط
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مصطفى كرم
علقت الدكتورة رانيا المشاط علي توليها منصب وزيرة التعاون الدولي في التشكيل الوزاري الجديد عبر حسابها بموقع التواصل تويتر.

وغردت الدكتورة رانيا المشاط عبر تويتر قائلة "‏بسم الله الرحمن الرحيم" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ" صدق الله العظيم ".

وقالت ‏في تغريدة أخرى عبر حسابها بموقع التواصل تويتر قائلة "عند اختيارك للعمل العام، فإنك تخدم حيث الحاجة إليك ... عندما توليت مسؤولية وزارة السياحة في يناير ٢٠١٨، عزمت علي تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية و إطلاقها الي آفاق اوسع ذات صبغة عالمية". 

وتابعت "‏مع بداية تحدٍ جديد أستعير بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن" الذي نشر في ديسمبر 2016، واتطلع الي صياغة وتنفيذ سياسات في ملف آخر كلفت به .... خطوة جديدة في مسار خدمتي في العمل العام". 

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها بالتهنئة لها والدعاء لها بالتوفيق في الوزارة الجديدة وجاءت التعليقات بين" ‏‎تستحقين التقدير والتكريم و التكريم ليس فقط كوزيره للسياحة ولكن وطنيتك وحبك لمصر، و سعيك إلى جذب المزيد من السياح العالمية إلى مصر الحبيبة شكرا.. لشخصك الراقي المعروف لدي الجميع وارجع مكانة مصر السياحية" و "‏‎الف مليوووون مبروك وزارة التعاون الدولي نتمنى أننا نلاحظ نجاحا ملموسا لحضرتك مثل نجاحاتك في قطاع السياحة تهانينا معالى الوزيرة" و" ‏‎‎وزيرة رائعة ربنا يوفقها فعلا" و" ‏‎ربنا يوفقك فأنت علي قدر المسئولية والأمانة". 
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