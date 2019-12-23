إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.. أول تعليق من رانيا المشاط علي توليها وزارة التعاون الدولي.. شاهد

علقت الدكتورة رانيا المشاط علي توليها منصب وزيرة التعاون الدولي في التشكيل الوزاري الجديد عبر حسابها بموقع التواصل تويتر.





وغردت الدكتورة رانيا المشاط عبر تويتر قائلة "‏بسم الله الرحمن الرحيم" إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ" صدق الله العظيم ".





وقالت ‏في تغريدة أخرى عبر حسابها بموقع التواصل تويتر قائلة "عند اختيارك للعمل العام، فإنك تخدم حيث الحاجة إليك ... عندما توليت مسؤولية وزارة السياحة في يناير ٢٠١٨، عزمت علي تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية و إطلاقها الي آفاق اوسع ذات صبغة عالمية".





وتابعت "‏مع بداية تحدٍ جديد أستعير بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن" الذي نشر في ديسمبر 2016، واتطلع الي صياغة وتنفيذ سياسات في ملف آخر كلفت به .... خطوة جديدة في مسار خدمتي في العمل العام".



