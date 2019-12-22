قريبا.. تصنيع بيجو peugeot محليا في مصر.. تفاصيل

أفادت تقارير خلال الساعات الماضية أن شركة بيجو الفرنسية peugeot تسعي لبدء عمليات التصنيع لها في السوق المصري في الفترة المقبلة على غرار بعض الشركات التي بدأت بالفعل تصنيع سياراتها في مصر مثل كيا. وستعمل بيجو على تصنيع سياراتها في الهيئة العربية للتصنيع بعد توقيع مرتقب لعقد بين الجانبين حيث إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تعاون بين الجانبين.



ولم تحدد الشركة الموديلات التي يمكن تجميعها في مصر ولكن مصادر قالت إن الشركة اختارت الهيئة العربية للتصنيع بسبب جودة عمليات التصنيع فيها بالاضافة الي التاريخ المشترك بين الجانبين في عمليات التصنيع السابقة التي شملت طرازات مختلفة.



ولم يحدد بعد متى سيتم توقيع العقد بين الجانبين ولا متى سيبدأ الانتاج في الهيئة العربية للتصنيع ولا أسباب التجميع المحلي في ظل الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

