اخبار الحوادث .. انتشار قوات الشرطة فى المحافظات لتأمين احتفالات اعياد الميلاد .. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
بسبب سلك الدش سقطت جثة هامدة .. وفاة طالبة من أعلى منزلها بالمنيا
لقت طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري مصرعها أثناء قيامها بمحاولة إصلاح سلك الدش اعلي سطوح المنزل فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحبل غسيل.. تلميذ ابتدائي ينهي حياته شنقا في قنا
تخلص تلميذ في المرحلة الابتدائية، من حياته بالانتحار شنقًا، داخل منزله بمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | رسائل النيابة العامة في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية وسر عدم إعدام المتهمين
وجهت النيابة العامة في مرافعتها في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية "مقتل محمود البنا"، عدة رسائل هامة من خلال القوانين التي تحكم توقيع العقوبات على غير البالغين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق العاشر فى عمارة سكنية بطنطا
لقي شخص فى العقد الثالث من عمره مصرعه لسقوطه من الطابق العاشر بعمارة فى مدينة طنطا اثر اختلال توازنه وتم نقله بواسطه سيارة إسعاف الى طوارىء مستشفي المنشاوي بطنطا ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تطورات جديدة في واقعة الهياكل العظمية.. والنيابة: الحادث ليس بقصد السرقة
تواصل نيابة محرم بك بالإسكندرية اليوم، الأحد، تحقيقاتها في واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة مجهولين، عثر عليهما داخل جوالين على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص سرقوا سيارة برلماني في فاقوس
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى، اليوم، معاقبة 6 متهمين بسرقة سيارة النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالسجن المشدد 10 سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جركن بنزين وجثة متفحمة.. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم اليوم ، إحالة أوراق الزوجة المتهمة بقتل نجل زوجها أثناء نومه انتقاما من والده إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرق قرية كفر حشاد.. خناقة مكتب بريد وشركة المياه على 800 جنيه في الغربية
شهدت قرية كفر حشاد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم كسر في ماسورة المياه الخاصة بمكتب بريد اثر عدم القدرة علي تحمل تكاليف صيانتها والذي وصل إلى ٨٠٠ جنيه قيمة إصلاح ماسورة المياه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية
أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإحالة 5 أشخاص محبوسين، على ذمة قضية تعذيب و قتل شاب، إلى محكمة جنايات المنصورة وتحديد جلسة 28 يناير القادم لبدء محاكمتهم بتهمة قتل شاب بقرية "تلبانة" مركز المنصورة بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل وكبلوه بالأغلال الحديدية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما قاموا بخطف شقيق المجنى عليه وإجباره على الاعتداء بالضرب على شقيقه حتى الموت وتصويرهما عاريين أثناء الاعتداء بالضرب، ونشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما استفز أهالي القرية وقاموا بحرق محتويات منزل المتهمة الأولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور
واصلت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة ترسل مضبوطات شركة إنتاج فني بالطالبية للمساعدات الفنية بالداخلية.. اعرف السبب
تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في إنشاء شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص وإدارة موقع تسهيل التواصل المباشر بين المستخدمين على الهاتف المحمول بدون ترخيص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
تشهد محافظات الجمهورية استنفارا وانتشارا أمنيا مكثفا، استعدادًا للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، بهدف تأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على دور العبادة من المهنئين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أصيلة باعت شرفها وقتلت زوجها | العشيق رفض الزواج منها وابنها كشف المستور
غدر .. خيانة .. قتل .. كلها عناوين جريمة بشعة شهدتها مدينة الخانكة .. الزوجة الخائنة زين لها الشيطان العشق والمتعة الحرام وتعرفت على عامل وارتبطت به عاطفيا ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
بسبب سلك الدش سقطت جثة هامدة .. وفاة طالبة من أعلى منزلها بالمنيا
لقت طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري مصرعها أثناء قيامها بمحاولة إصلاح سلك الدش اعلي سطوح المنزل فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحبل غسيل.. تلميذ ابتدائي ينهي حياته شنقا في قنا
تخلص تلميذ في المرحلة الابتدائية، من حياته بالانتحار شنقًا، داخل منزله بمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | رسائل النيابة العامة في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية وسر عدم إعدام المتهمين
وجهت النيابة العامة في مرافعتها في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية "مقتل محمود البنا"، عدة رسائل هامة من خلال القوانين التي تحكم توقيع العقوبات على غير البالغين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق العاشر فى عمارة سكنية بطنطا
لقي شخص فى العقد الثالث من عمره مصرعه لسقوطه من الطابق العاشر بعمارة فى مدينة طنطا اثر اختلال توازنه وتم نقله بواسطه سيارة إسعاف الى طوارىء مستشفي المنشاوي بطنطا ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تطورات جديدة في واقعة الهياكل العظمية.. والنيابة: الحادث ليس بقصد السرقة
تواصل نيابة محرم بك بالإسكندرية اليوم، الأحد، تحقيقاتها في واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة مجهولين، عثر عليهما داخل جوالين على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص سرقوا سيارة برلماني في فاقوس
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى، اليوم، معاقبة 6 متهمين بسرقة سيارة النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالسجن المشدد 10 سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جركن بنزين وجثة متفحمة.. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم اليوم ، إحالة أوراق الزوجة المتهمة بقتل نجل زوجها أثناء نومه انتقاما من والده إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 27 يناير للنطق بالحكم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرق قرية كفر حشاد.. خناقة مكتب بريد وشركة المياه على 800 جنيه في الغربية
شهدت قرية كفر حشاد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم كسر في ماسورة المياه الخاصة بمكتب بريد اثر عدم القدرة علي تحمل تكاليف صيانتها والذي وصل إلى ٨٠٠ جنيه قيمة إصلاح ماسورة المياه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية
أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإحالة 5 أشخاص محبوسين، على ذمة قضية تعذيب و قتل شاب، إلى محكمة جنايات المنصورة وتحديد جلسة 28 يناير القادم لبدء محاكمتهم بتهمة قتل شاب بقرية "تلبانة" مركز المنصورة بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل وكبلوه بالأغلال الحديدية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما قاموا بخطف شقيق المجنى عليه وإجباره على الاعتداء بالضرب على شقيقه حتى الموت وتصويرهما عاريين أثناء الاعتداء بالضرب، ونشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما استفز أهالي القرية وقاموا بحرق محتويات منزل المتهمة الأولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور
واصلت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية حيث فعلت مديريات الأمن خطة تأمين الاحتفالات من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة ، للحفاظ على الأمن ، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الإحتفالات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة ترسل مضبوطات شركة إنتاج فني بالطالبية للمساعدات الفنية بالداخلية.. اعرف السبب
تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في إنشاء شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص وإدارة موقع تسهيل التواصل المباشر بين المستخدمين على الهاتف المحمول بدون ترخيص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
تشهد محافظات الجمهورية استنفارا وانتشارا أمنيا مكثفا، استعدادًا للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، بهدف تأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على دور العبادة من المهنئين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أصيلة باعت شرفها وقتلت زوجها | العشيق رفض الزواج منها وابنها كشف المستور
غدر .. خيانة .. قتل .. كلها عناوين جريمة بشعة شهدتها مدينة الخانكة .. الزوجة الخائنة زين لها الشيطان العشق والمتعة الحرام وتعرفت على عامل وارتبطت به عاطفيا ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.