قانون لحظر عمل السايس بدون ترخيص ومعاقبته بالحبس

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن عمل السايس أصبح ظاهرة تستوجب المواجهة، وأصبحت مهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بها مسجلين.





وأضاف صبري الجندي، في تصريحات تلفزيونية، أن أي فرد أصبح يعمل سايس ويتقاضى "إتاوة" ويمكنه إتلاف السيارة في حالة رفض صاحب السيارة دفع مبالغ له، مشيرا إلى أن السايس تحول إلى حاكم فعلي إلى الشارع.



