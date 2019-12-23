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توك شو

منى صلاح ذو الفقار: والدي كان مساندا لقضايا المرأة.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قالت منى صلاح ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، إن الراحل كان يتمتع بخفة ظل وحسه الكوميدي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" والمذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحل صلاح ذو الفقار كان مساندا لقضايا المرأة.

وتابعت ابنة الراحل صلاح ذو الفقار، أن كريم عبد العزيز وأحمد السقا الأقرب للفنان الراحل.

وأشارت منى ذو الفقار، إلى أن الراحل قد أنتج أفلاما كثيرة وهناك أفلام لم يكن مشاركا بها ولكنه أنتجها فقط.

وأوضحت أبنة الراحل صلاح ذو الفقار، أن الأفلام مؤثرة جدا فى ثقافة المجتمع ويجب أن يكون للفن دور فعال كما كان فى السابق.
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