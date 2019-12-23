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رياضة

محمد حلمي: دخلت في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب أيمن حفني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
محمد حلمي
محمد حلمي
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إسماعيل محمود
كشف محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن بعض الكواليس الخاصة بفترة توليه للمهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال حلمي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أسير بشكل جيد مع النادي أثناء فترة قيادتي له، لعبنا 11 مباراة، فزنا في 9 وتعادلنا في 2، حدثت مشكلة وهي أنني لم أدخل أيمن حفني ومحمد كوفي في قائمة الفريق للمباريات، فاعترض مجلس الإدارة ، وكانوا يطالبونني بأن يتواجد اللاعبان في قائمة المباريات، وأنا لي الحق في إشراكهم من عدمه".

وأضاف حلمي: "حدث خلاف بيني وبين الإدارة بسبب هذه المشكلة، وراهنت اللاعبين في هذا الموسم أنهم سيتوجون بكأس مصر، وسيفوزون بكأس السوبر المصري ، و دوري أبطال إفريقيا ، كان لدي فريق رائع."

وكان محمد حلمي تولى المهمة الفنية لتدريب نادي الزمالك في عامي 2016 ، 2017.
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