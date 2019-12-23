محمد حلمي: دخلت في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب أيمن حفني

كشف محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن بعض الكواليس الخاصة بفترة توليه للمهمة الفنية للقلعة البيضاء.



وقال حلمي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أسير بشكل جيد مع النادي أثناء فترة قيادتي له، لعبنا 11 مباراة، فزنا في 9 وتعادلنا في 2، حدثت مشكلة وهي أنني لم أدخل أيمن حفني ومحمد كوفي في قائمة الفريق للمباريات، فاعترض مجلس الإدارة ، وكانوا يطالبونني بأن يتواجد اللاعبان في قائمة المباريات، وأنا لي الحق في إشراكهم من عدمه".



وأضاف حلمي: "حدث خلاف بيني وبين الإدارة بسبب هذه المشكلة، وراهنت اللاعبين في هذا الموسم أنهم سيتوجون بكأس مصر، وسيفوزون بكأس السوبر المصري ، و دوري أبطال إفريقيا ، كان لدي فريق رائع."



وكان محمد حلمي تولى المهمة الفنية لتدريب نادي الزمالك في عامي 2016 ، 2017.