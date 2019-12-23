بداية سقوط الطاغية الأحمق.. خالد صلاح يعلق على تصريحات أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا

علق الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة اليوم السابع علي تهديد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان بإرسال قواته العسكرية لغزو ليبيا ودعم حكومة السراج.





وكتب خالد صلاح عبر تويتر قائلا: "‏أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطرًا على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط . وهذه اللغة العسكرية الفجة تطيح بالأمن والسلام فى العالم".





وتابع خالد صلاح قائلا: "تقديري أن سلوكه العسكري الغاشم وتضخمه الأجوف أمام الكاميرات هما بداية سقوط الطاغية الأحمق".



