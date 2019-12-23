أخبار اليوم | رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد | حبس زوجة شادى محمد 3 سنوات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 22 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار السياسية والرياضية والفنية حول تطورات ابرزها:
من أجل خدمات أفضل للمواطن.. تعرف على رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
ننشر أسماء نواب الوزراء الجدد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد القائمة الكاملة لـ التعديل الوزاري الجديد.
رئيس الوزراء بثلاث مهام.. ننشر القائمة الكاملة لحكومة مصطفى مدبولي بعد التعديل الوزاري
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي
خرج من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أجرى تعديل وزاري بها اليوم 6 وزراء وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وغادة والي وزيرة التضامن.
شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"
أكدت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.
الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي
دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
وداعا للحصانة.. رحلة اسامة هيكل من البرلمان إلى كرسي الوزارة
شهدت الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق التعديل الوزاري الأخير الذي تم بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.
من أجل خدمات أفضل للمواطن.. تعرف على رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
ننشر أسماء نواب الوزراء الجدد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد القائمة الكاملة لـ التعديل الوزاري الجديد.
رئيس الوزراء بثلاث مهام.. ننشر القائمة الكاملة لحكومة مصطفى مدبولي بعد التعديل الوزاري
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي
خرج من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أجرى تعديل وزاري بها اليوم 6 وزراء وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وغادة والي وزيرة التضامن.
شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"
أكدت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.
الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي
دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات جادة مع إنبي من أجل حسم ضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
وداعا للحصانة.. رحلة اسامة هيكل من البرلمان إلى كرسي الوزارة
شهدت الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق التعديل الوزاري الأخير الذي تم بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.