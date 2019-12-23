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مرأة

اخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
اخلصي من التجاعيد
اخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة
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اسماء محمد
تعد وصفة الطماطم والكركم والقرفة من أكثر الوصفات الفعالة فى علاج التجاعيد وتجديد شباب البشرة حيث يحتوي كل من الطماطم والكركم على فيتامين B6 الذي يسرع إنتاج خلايا الجلد الجديدة. تُكمل القرفة هذه التركيبة من خلال تقشير الجلد وتزيل خلايا الجلد الميتة من السطح.

كما تساعد هذه الوصفة على تحفيز انتاج الكولاجين فى البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية ويعمل على علاجهما.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية وفقا لما ذكره موقع "boldsky" 
مكونات الماسك:
1 ملعقة كبيرة من الكركم.
3 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.
1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

طريقة عمل الماسك: 
تخلط المكونات لتشكيل عجينة ناعمة. 
نظفي بشرتك ثم ضعي العجينة عليها. 
دعيها لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء. 
يمكن القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
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