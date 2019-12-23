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حوادث

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يشن حملاته

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك إستمرارًا لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع متنوعة أجنبية الصنع – منسوجات – وحدات خلط خرسانة مستعملة – مكملات غذائية – عقاقير طبية – مستحضرات تجميل – ساعات يد) بلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 2 مليون جنيه.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والألعاب النارية تم ضبط (2) قضية.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (46) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، صيد فى الممنوع ، صيدون بدوزن ترخيص ، عثور على غزل صيد ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائى ، إنتهاء فترة التصريح ، انتحال صفة ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1001) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (315) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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