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متحدث الجيش الليبي: الإعلام الكاذب أصبح المحفز على القتال في ليبيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
أحمد المسمارى
أحمد المسمارى
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي "إنني لست معتقلا في أى مكان لكنني معتقل في العمل منذ 2014 في عمل متواصل ودؤوب سواء في الاعلام او الامور العسكرية الاخرى لاننا في معركة طويلة جدا وستنتهي قريبا جدا بالدخول الى قلب العاصمة".

وأضاف "المسماري" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن كل شىء وله ثمن الوطنية لها ثمن والنضال له ثمن والكفاح له ثمن وجميعنا في القيادة العامة وأيضا الداعمين للقيادة العامة جميعنا مستهدفون.

وأوضح "المسماري" أن كل القيادة العامة مستهدفة من الإعلام الكاذب والتداعيات المغرضة كما أنهم حاولوا أكثر من مرة تصفيتنا ولكن لن يوفقهم الله.

وتابع " المسماري " إن الله لا ينصر الظلم على العدل أبدا ونحن في معركة ولها جوانب كثيرة.

واستكمل " المسمارى" أن مجال الإعلام الكاذب أصبح هو المحفز إلى القتال وتزايد الدماء في ليبيا.
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