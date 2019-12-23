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مصطفى السيد: عملت معيدا بالجامعة لمدة 3 أسابيع فقط قبل سفري إلى أمريكا.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
الدكتور مصطفى السيد
الدكتور مصطفى السيد
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى السيد رائد علوم النانو تكنولوجي ومكتشف علاج السرطان بجزيئات الذهب، إنه فى بداية حياته عمل معيدا بالجامعة لمدة 3 أسابيع فقط قبل سفره إلى أمريكا.

وأضاف الدكتور مصطفى السيد، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه فؤجئ بإطلاق اسمه على قاعدة علمية بأمريكا.

وتابع رائد علوم النانو تكنولوجى ومكتشف علاج السرطان بجزيئات الذهب، أنه دخل "المعلمين العليا" ليصبح مدرسا لكن المعهد تحول الى كلية العلوم.

وأشار الدكتور مصطفى السيد، إلى أن تحويل المعهد إلى جامعة هو الذي ساعده لسفره إلى أمريكا فى بداية حياتة.



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