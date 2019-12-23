مصطفى السيد: عملت معيدا بالجامعة لمدة 3 أسابيع فقط قبل سفري إلى أمريكا.. فيديو

الدكتور مصطفى السيد يعقد لقاء مفتوحا مع طلاب علوم عين شمس .. ويؤكد: ابتعدوا عن موجات الإحباط المثارة حول كفاءة التعليم المصري .. لدينا عقول مصرية مميزة وعلينا أن نعمل بجد حتى ننجح