AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجيش الليبي: أعطينا إنذارات وتحذيرات تمنع دخول المياه الإقليمية الليبية بدون إذن

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
أحمد المسمارى
أحمد المسمارى
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن السفينة التركية المحتجزة قبالة السواحل الليبية لم تكن هذه السفينة الأولى كما أنني أعتقد أن هناك عدة عمليات بحرية من القوات البحرية كما أن هناك سرية مكلفة بمتابعة ومراقبة السواحل الليبية بالقرب من مدينة دارنا .

وأضاف " المسمارى " خلال تصريحات تليفزيونية، أن أحد الزوارق التابعة الى هذه السرية اعترض باخرة متجهة من الغرب إلى الشرق وقد قمنا اليوم بتفتيشها وتأكدنا من خط السير وبرنامج العبارة بالكامل وهي قد خرجت من مالطا متجه الى الاسكندرية.

وأوضح " المسماري " أن هذه السفينة تحمل مصنع دقيق وقد قامت باختراق المياه الاقليمية الليبية ، ونحن قد أعطينا إنذارات وتحذيرات تمنع دخول المياه الإقليمية الليبية بدون إذن .

وتابع " المسماري " أن طاقم السفينة بالكامل اتراك ودائما ما تقوم القوات البحرية بالعديد من العمليات المماثلة .

واستكمل " المسمارى" أن هذه السرية قبضت على العديد من زوارق الصيد التي تتبع دول أجنبية كما أن منطقة دارنا هي منطقة حساسة للشأن الليبي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادرون على ردعه ..المسماري: السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي

مواجهة ساخنة في الأفق.. البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية

ليبيا ليست قطر.. الجيش الوطني يحذر من مذابح في مصراتة بسبب تركيا

الجيش الليبي يضبط سفينة تركية ويسحبها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش

لحظة احتجاز الجيش الليبي سفينة تركية في البحر المتوسط .. فيديو

الجيش الليبي: تركيا وقطر تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية

ترشيحاتنا

اخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة

مدرب الزمالك السابق: شيكابالا رفض اللعب أمام الأهلي بعد إصابة ستانلي

نقيب المحامين: الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لا تسمحان بإعدام راجح.. فيديو

للمتزوج بامرأتين | الإفتاء: أمران يحاسب عليهما وآخر لا إثم فيه | فيديو

أنت مين أنا معرفكش.. رضا عبد العال يداعب نجم وسط الأهلي على الهواء

شاب يسقط داخل قفص نمر.. هذا ما حدث له؟

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها