الجيش الليبي: أعطينا إنذارات وتحذيرات تمنع دخول المياه الإقليمية الليبية بدون إذن

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي ، إن السفينة التركية المحتجزة قبالة السواحل الليبية لم تكن هذه السفينة الأولى كما أنني أعتقد أن هناك عدة عمليات بحرية من القوات البحرية كما أن هناك سرية مكلفة بمتابعة ومراقبة السواحل الليبية بالقرب من مدينة دارنا .





وأضاف " المسمارى " خلال تصريحات تليفزيونية، أن أحد الزوارق التابعة الى هذه السرية اعترض باخرة متجهة من الغرب إلى الشرق وقد قمنا اليوم بتفتيشها وتأكدنا من خط السير وبرنامج العبارة بالكامل وهي قد خرجت من مالطا متجه الى الاسكندرية.





وأوضح " المسماري " أن هذه السفينة تحمل مصنع دقيق وقد قامت باختراق المياه ا لاقليمية الليبية ، ونحن قد أعطينا إنذارات وتحذيرات تمنع دخول المياه الإقليمية الليبية بدون إذن .





وتابع " المسماري " أن طاقم السفينة بالكامل اتراك ودائما ما تقوم القوات البحرية بالعديد من العمليات المماثلة .





واستكمل " المسمارى " أن هذه السرية قبضت على العديد من زوارق الصيد التي تتبع دول أجنبية كما أن منطقة دارنا هي منطقة حساسة للشأن الليبي .