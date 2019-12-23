صلاح سليم: بداية تعاوني مع العالم مصطفى السيد كان عن طريق شقيق إحدى طالباتي.. فيديو

قال الدكتور صلاح سليم، رئيس الفريق البحثى وأستاذ المناعة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ، إن بداية تعاونه مع العالم المصرى الكبير الدكتور مصطفى السيد كان عن طريق شقيق إحدى طالباته.





وأضاف الدكتور صلاح سليم، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه عندما يكون هناك علاج جديد يجب أن يجرب على مرحلة أعلى من تجربة الفئران فى حيوان يكون نموذجا قريبا من الإنسان.





وتابع رئيس الفريق البحثى وأستاذ المناعة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ، أن حبيبات الذهب التى تكون فى حجم النانو مع الليزر يقتلون الخلايا السرطانية.





وأشار الدكتور صلاح سليم، إلى أن الكلاب والقطط هم أقرب الأشياء التى تشبة الانسان لما يحدث بداخلها .







