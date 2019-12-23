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مستقبل وطن يكشف أسباب رفض الأحزاب لقانون المجالس المحلية.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
أشرف رشاد
أشرف رشاد
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حمزة شعيب
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن كافة الأحزاب المتواجدة بالبرلمان اعترضت على قانون المجالس المحلية، سواء بالرفض التام، أو المطالبة ببعض التعديلات.

وتابع أشرف رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قانون المجالس المحلية لم يمهد لدعم اللامركزية، فضلا عن بعض النقاط المعيبة بشأن تعيين المحافظين ونواب المحافظين»، معلقا «القانون اشترط وصول المحافظين ونوابهم إلى 35 عاما، لقبول تعيينهم، وهو ما لا يتطابق مع سياسة الدولة لدعم الشباب».

وأضاف أشرف رشاد: «القانون أُعد من قبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ عام 2017، ولم يطرح إلا خلال الأيام الجارية، وقد يكون كان مناسبا لتلك الفترة وليس الآن»، معلقا «مشروع قانون المجالس المحلية لا يناسب المرحلة، ويتضمن عوارا دستوريا».

وأكد استعداد حزب مستقبل وطن، لخوض الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يعد مشروع قانون للمجالس المحلية سيقدم للمناقشة بالبرلمان.
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