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توك شو

سامي عبدالعزيز: نحتاج إلى ظهور رئيس الوزراء حتى يشعر المواطن بالأمل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز
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توك شو
أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن التعديل الوزاري وراءه حكمة، معربًا عن شفقته على رئيس الوزراء بسبب المجهود والدور الذي سيقوم به بعد إسناد ملف الاستثمار له.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ملف الاستثمار يحتاج لزيادة عمليات جذب الاستثمارات، كما أن ملف الصناعة ملف كبير، ويحتاج لجهد حيث تحتاج مصر لمضاعفة حجم الصادرات 5 مرات لإحداث التوازن.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين وجود وزير للإعلام والهيئات الإعلامية الثلاثة، ولابد من توفير مبادرات إعلامية وتسويق سياسي واضح لسياسات الدولة، موضحا أن منصب وزير الدولة للإعلام تعديل إيجابي، ويحرر المسئول فيه من قيود البيروقراطية.

واعتبر أن بقاء بعض الوزراء خطوة صحيحة، مطالبًا رئيس الوزراء للحديث للناس، حيث أنه سيرفع الأمل عند المواطنين، ويجعلهم يشعرون بالمشاركة، مشددًا على أن يكون وزير الدولة للإعلام جسرا للتواصل بين الرأي العام والسلطة التنفيذية.
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