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محافظات

نائب برلماني بأسيوط يطالب بتعويض عادل للمتضررين من إنشاء كوبري ديروط

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى سليم
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طالب النائب محمد مصطفى سليم عضو مجلس النواب عن مركز ديروط بمحافظة أسيوط رئيس الوزراء ووزيري النقل والمواصلات والتنمية المحلية بتعويض عادل للأهالي الذين تم نزع ملكية أراضيهم لإنشاء كوبري محور ديروط على النيل.

وأضاف سليم أن الأهالي المتضررين من سكان قرى ببلاو ونزلة بلال وقصر حيدر وقلانش.

و تم تعويضهم بمبلغ ٢٥ ألف جنيه عن كل قيراط وهذا السعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض في المنطقة ، مشيرا إلى أن الأراضي مملوكة للمواطنين عن طريق الميراث.

وأكد سليم بأنه يطالب الحكومة بضرورة تقييم عادل لتلك الأراضي وتعويض الأهالي ورفع الضرر عنهم.
نائب برلماني بأسيوط يطالب بتعويض عادل للمتضررين من إنشاء كوبري ديروط
نائب برلماني بأسيوط يطالب بتعويض عادل للمتضررين من إنشاء كوبري ديروط
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