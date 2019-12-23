نائب برلماني بأسيوط يطالب بتعويض عادل للمتضررين من إنشاء كوبري ديروط

طالب النائب محمد مصطفى سليم عضو مجلس النواب عن مركز ديروط بمحافظة أسيوط رئيس الوزراء ووزيري النقل والمواصلات والتنمية المحلية بتعويض عادل للأهالي الذين تم نزع ملكية أراضيهم لإنشاء كوبري محور ديروط على النيل.





وأضاف سليم أن الأهالي المتضررين من سكان قرى ببلاو ونزلة بلال وقصر حيدر وقلانش.





و تم تعويضهم بمبلغ ٢٥ ألف جنيه عن كل قيراط وهذا السعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض في المنطقة ، مشيرا إلى أن الأراضي مملوكة للمواطنين عن طريق الميراث.



