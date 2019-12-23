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الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني ينفذ لقاءات جماهيرية بجنوب سيناء.. الأربعاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
الأزهر العالمي للفتوى
الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني ينفذ لقاءات جماهيرية بسيناء
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محمد شحتة
يعقد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أعدَّه ويُنَفِّذه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، لقاءه الجماهيري السادس في محافظة جنوبِ سيناء بعد عقده في محافظات: الإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والسويس، وبني سويف.

وتبدأ فعاليات اللقاء في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام، يلتقي خلالها علماءُ الأزهر الشريف، أعضاءُ مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، وأعضاءُ هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجماهير أرض الفيروز شعب سيناء الحبيبة.

ويحضر الجلسةَ الافتتاحية كلٌّ من: اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمقدم تامر إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية والشبابية.

ويُلقي كلمةَ الافتتاح الشيخُ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، ثم يلقي الشيخُ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية كلمةً يتناول فيها أهمية الحفاظ علىٰ الأسرة في استقرار المجتمع، وحض كلِّ الأديان السماوية علىٰ الاهتمام بها، وبنائها بناءً سليمًا.

جديرٌ بالذكر أنَّ الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف أصدر قراره باعتماد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار: أسرة مستقرة = مجتمع آمن، في شهر يناير 2019 كما عقد الأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا في مشيخة الأزهر للترويج لهذا البرنامج بتاريخ 2019/03/04م.

وانطلق في كلِّ محافظات مصر مستهدفًا كلّ فئات المجتمع، وخاصة طلبة الجامعات والمقبلين علىٰ الزواج، أو المتزوجين فعليًّا؛ للتوعية والتثقيف والتعريف بأسس بناء الأسرة، وسبل استقرارها؛ للحد من حالات الطلاق، وكان العنوان الأول للقاءاته:
الأسرة المصرية .. تنشئة وثقافة وبناء، أعدَّه أساتذة في الطب النفسي، ومتخصصون في علم النّفس والاجتماع وكذلك عدد من علماء الدّين والشريعة.

وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية امتدادًا لعمل وحدة "لم الشمل" التي أنشأها مركزُ الأزهر العالمي للفتوى في السادس عشر من أبريل 2018م للحدّ من حالات الطلاق، ومواجهتها، وقد نجحت وحدة لمّ الشمل فعليًا في حل مشاكل (3550) أسرة مصرية انتهت بالتصالح، مما يعني حل مشاكل ما يقرب من خمسة وعشرين ألف متضرر ( زوج وزوجة وأبناء) من أصل (5000) حالة وردت للوحدة، وهو ما يعني بالجملة ( ثلاثين ألف متضرر من الانفصال).

وتستمر جهود ولقاءاتُ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في ربوع مصرنا الحبيبة، والذي استهدف ما يقرب من مائتي ألف شخص خلال لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات وندواته التي عقدت بالجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا والمدارس والمعسكرات الشبابية وكافة التجمعات في المراكز والمدن والقرى والكفور والنجوع، بالإضافة إلىٰ عقد أربعة لقاءات شهرية بالمعاهد الأزهرية علىٰ مستوىٰ الجمهورية؛ ليتضاعف هذا العدد بشكل يحقق أهداف البرنامج التوعوية والمجتمعية، ويحرز نتائجَ إيجابيةً في نشر الوعي بأهمية استقرار الأسرة؛ ليسهم هذا البرنامج بشكل كبير في استقرار المجتمع، ومواجهة الصعاب والتحديات التي تهدد أمنَهُ وسلامتَه.
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