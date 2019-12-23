زوج سعودي ينتحر بعد مرض زوجته.. تفاصيل مثيرة

كانت علاقاته النسائية المتعددة بابًا لكل أزماته ومشكلاته في الحياة، فقد تسببت بمرضه ومرض من حوله حتى انتهى الحال بوفاته منتحرًا داخل غرفة عزل، تلك القصة التي عاشها رجل سعودي وترويها زوجته التي نالها من المرض جانب.





تبدأ القصة بعلاقات غرامية لرجل سعودي تسببت إحداهما في إصابته بمرض الإيدز قبل 20 عامًا، لم يعير الرجل انتبه لمرضه وتحذيرات الأطباء بشأن الزواج، وأقدم على الزواج من سيدة وأنجب منها طفلة، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد".





وانتقل المرض من الزوج إلى الزوجة، فتحكي الزوجة في لقاء تليفزيوني وتدعى"أم مجيد" قائلة:" أصيبت بالإيدز بسبب زوجي، وكذلك زوجته الأولى"، وأكملت الزوجة التي جاء ترتيبها في زيجات الرجل الأربعة رقم 2 "أصيب زوجي بالايدز من خارج المملكة ، واكتشف المرض من حوالي 20 سنة، ونصحه الأطباء بعدم الزواج ولكنه أقدم على خطوة الزواج من 4 سيدات".





وبعد اكتشاف أمر مرضه قام أهل الزوج برد فعل غير متوقع، فتقول "أم مجيد" :"أول ما عرفوا بمرضه قاموا بعزله في غرفة، ولم يتعامل معه أحد إلا بحدود لخوفهم من العدوى ، حتى وجدوه منتحرًا داخل الغرف، بعد ما صرح لي بيوم من شعوره بالذنب تجاهي أنا وزوجته الأخرى".



