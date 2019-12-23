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تعليم

رئيس جامعة الأزهر وأبو السرور عضوان جديدان بمجمع البحوث الإسلامية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر وأبو السرور عضوين جديدين بمجمع البحوث
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محمد شحتة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء ، اعتماد انتخاب الدكتور جمال أبو السرور عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الأسبق، ومدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية.

الدكتور جمال أبو السرور، قدَّم ١٦٦ بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و١٥٦ بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و٥١ بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وكان حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القاهرة عام ١٩٦٣، ودبلوم أمراض النساء والتوليد، ودبلوم الجراحة العامة عام ١٩٦٦، وامتحان المعادلة الأمريكي عام ١٩٦٨، وعضوية الكلية الملكية البريطانية لأخصائيي أمراض النساء والتوليد عام ١٩٧٠، وزمالة الكلية الملكية للجراحين أدنبرة عام ١٩٧١.

وعُيَّن أبو السرور معيدًا بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب عام ١٩٧٢، وتدرج في وظيفته حتى أصبح أستاذًا بالقسم عام ١٩٨٢، ثم رئيسًا للقسم في أغسطس ٢٠٠٠، ثم عميدًا للكلية في سبتمبر ٢٠٠٠، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عقب بلوغه سن المعاش، وعُيَّن مديرًا للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام ١٩٩٠، حتى الآن.
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