رئيس جامعة الأزهر وأبو السرور عضوان جديدان بمجمع البحوث الإسلامية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية.





كما قرر رئيس مجلس الوزراء ، اعتماد انتخاب الدكتور جمال أبو السرور عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الأسبق، ومدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية.





الدكتور جمال أبو السرور، قدَّم ١٦٦ بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و١٥٦ بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و٥١ بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وكان حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القاهرة عام ١٩٦٣، ودبلوم أمراض النساء والتوليد، ودبلوم الجراحة العامة عام ١٩٦٦، وامتحان المعادلة الأمريكي عام ١٩٦٨، وعضوية الكلية الملكية البريطانية لأخصائيي أمراض النساء والتوليد عام ١٩٧٠، وزمالة الكلية الملكية للجراحين أدنبرة عام ١٩٧١.



