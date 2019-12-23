بعد التعادل مع بلباو.. ريال مدريد يكرر واقعة 2006

تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو بدون أهداف، أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الإسباني.





وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل مع برشلونة بنفس النتيجة في اللقاء الأخير والمؤجل من الجولة العاشرة.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المرة هي الأولى التي يتعادل فيها ريال مدريد سلبيًا في مباراتين متتاليتين بالليجا، منذ مارس من عام 2006، عندما كان يقود الفريق الإسباني خوان رامون لوبيز.



